В Кремле ответили на вопрос об отставке Черчесова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что решение подобных вопросов не входит в компетенцию Кремля. Ранее 30 июня президент России Владимир Путин, комментируя выступление команды на Евро, заявил о необходимости подумать над кадровыми изменениями.

В пятницу, 2 июля, Черчесов на пресс-конференции подчеркнул, что остается главным тренером сборной России. Он уточнил, что в вопросе с уходом в отставку нельзя принимать эмоциональных решений. Черчесов руководит сборной с 2016 года.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап чемпионата Европы. Отечественная команда уступила Дании со счетом 1:4 и не пробилась в плей-офф.