Четырехкратный олимпийский чемпион назвал причину провала сборной России на Евро

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в своем блоге назвал причину провала сборной России по футболу на чемпионате Европы.

Тихонов посчитал, что успешное выступление на домашнем чемпионате мира в 2018 году вскружило голову команде. По его мнению, из-за этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов потерял совесть и чувство долга. «Самое страшное, что Черчесов не считает свою работу неудовлетворительной. Ему нужно просто подать в отставку и не позориться, чтобы его никто не видел», — подытожил олимпийский чемпион.

2 июля стало известно, что в Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны, добавив в список двух российских тренеров и пять иностранцев. При этом Черчесову пока не предлагают уйти в отставку.

Ранее Черчесов провел пресс-конференцию, где заявил, что остается главным тренером сборной. Он отказался признавать ошибки, а также сравнил себя с полевым командиром.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место.



