Назван еще один иностранный кандидат на пост главного тренера сборной России

Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной России. Об этом сообщил журналист «Чемпионат.com» Андрей Панков в своем Telegram-канале.

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько тренеров-иностранцев на пост наставника сборной страны. Помимо Петковича РФС заинтересован и в приглашении Йоахима Лева, известного по работе с национальной командой Германии.

Петкович с 2014 года возглавляет сборную Швейцарии. На чемпионате Европы-2020 команда под его руководством пробилась в четвертьфинал. Этот результат стал лучшим для швейцарцев в истории Евро.

Черчесов возглавляет российскую сборную с 2016 года. В 2018-м на домашнем чемпионате мира под его началом команда пробилась в четвертьфинал турнира. На Евро-2020 россияне не сумели выйти из группы.