Назван иностранный кандидат на пост главного тренера сборной России по футболу

Назван один из кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу: им может стать заявивший ранее о намерении покинуть сборную Германии после Евро-2020 Йоахим Лев. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников, Лев — один из трех иностранцев, входящих в шорт-лист потенциальных тренеров команды.

2 июля сообщалось, что в Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны, добавив в список двух российских тренеров и пять иностранцев. При этом Черчесову пока не предлагают уйти в отставку.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете. Команда потерпела два крупных поражения от Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом одолела Финляндию.

В феврале Йоахим Лев вошел в тройку лучших тренеров мира в XXI веке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Первое место в рейтинге занял наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. На второй позиции оказался главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Третье место поделили Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.