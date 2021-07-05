Бывшего игрока сборной России ужаснула пресс-конференция Черчесова

Бывшего игрока сборной России Игоря Шалимова, ныне работающего тренером, ужаснула пресс-конференция наставника национальной команды Станислава Черчесова. Его слова приводит RT.

«Слушал его 2,5 часа и вообще ничего не понял. Сейчас, скорее, стоит вопрос неустойки. Не будем забывать и о словах [президента России] Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола», — заявил Шалимов.

Он добавил, что вопрос назначения нового тренера является тяжелым, так как для этого нужно внимательно изучить каждого кандидата.

В ходе общения с журналистами, прошедшего 2 июля, Черчесов заявил, что остается главным тренером сборной. Он отказался признавать ошибки, а также назвал себя «полевым командиром». Под руководством Черчесова сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете B.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года.



