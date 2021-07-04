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Венедиктов объяснил положение Черчесова в сборной России

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Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире программы «Будем наблюдать» объяснил положение главного тренера сборной России Станислава Черчесова в команде.

Венедиктов заявил, что тренер национальной команды — это государственный чиновник ранга генерал-лейтенанта, поэтому назначен или снят он может быть только президентом страны Владимиром Путиным. «Он отчитывается перед тем, кто его назначил. Нормально. Это в России так. Человек сказал правду, а вы опять недовольны», — добавил он.

2 июля стало известно, что в Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны, добавив в список двух российских тренеров и пять иностранцев. При этом Черчесову пока не предлагают уйти в отставку.

2 июля Черчесов провел пресс-конференцию, где заявил, что остается главным тренером сборной. Он отказался признавать ошибки, а также сравнил себя с полевым командиром.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место.


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