Уткин оценил шансы Черчесова остаться тренером сборной после пресс-конференции

Телекомментатор Василий Уткин оценил шансы главного тренера сборной России Станислава Черчесова остаться на своем посту после пресс-конференции, которую тот дал в пятницу, 2 июля. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

По мнению Уткина, публичное выступление специалиста в корне изменило ситуацию, и сейчас вопрос с отставкой тренера практически решен. «Теперь он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении», — добавил журналист.

Уткин также заявил, что поддержка Черчесова подорвет и без того низкий уровень доверия к Российскому футбольному союзу (РФС). По мнению комментатора, об отставке должно быть объявлено на следующей неделе.

В ходе общения с журналистами Черчесов подчеркнул, что остается главным тренером сборной. Он отказался признавать ошибки, а также сравнил себя с полевым командиром. Под руководством Черчесова сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете.