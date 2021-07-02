Российских футболистов отругали за несоответствие требованиям налогоплательщиков

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отругал игру сборной России по футболу за несоответствие требованиям налогоплательщиков. Он заявил об этом на совещании с участием министра спорта Олега Матыцина, представителей администрации президента и руководителей спортивных федераций и профессиональных лиг по игровым видам спорта. Его слова приводит РИА Новости.

«Игра наших футболистов на чемпионате Европы, поражение хоккеистов в 1/4 финала на чемпионате мира, проигрыш сборной Мексики в баскетбольном отборе на олимпиаду — это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство. В ходе прямой линии президент сказал о необходимости принятия кадровых и управленческих решений в спортивной отрасли», — заявил Чернышенко.

По его словам, такие проблемы, как засилье «легионеров», перегретый рынок зарплат спортсменов и «непрозрачные критерии отбора» требуют безотлагательных действий.

Ранее 2 июля тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов связался с наставником команды Украины Андреем Шевченко. 57-летний Черчесов поздравил Шевченко с победой его команды над Швецией, которая позволила украинцам пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы.

Сборная России не сумела выйти из группы на чемпионате Европы. Отечественные футболисты разгромно уступили команде Дании в заключительном матче группового этапа и остались без плей-офф.