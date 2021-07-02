Черчесов связался с главным тренером сборной Украины

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов связался с наставником команды Украины Андреем Шевченко. Об этом сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

Журналист отметил, что 57-летний Черчесов поздравил Шевченко с победой его команды над Швецией, которая позволила украинцам пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы. Конов также посетовал, что он и его коллеги не успели спросить об этом звонке у Черчесова в ходе пресс-конференции.

Черчесов провел встречу с журналистами ранее 2 июля. В ходе пресс-конференции наставник российской команды ответил на вопрос о возможной отставке.

Сборная России не сумела выйти из группы на чемпионате Европы. Отечественные футболисты разгромно уступили команде Дании в заключительном матче группового этапа и остались без плей-офф.

Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года.