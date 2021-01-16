Прокуроры и наркоконтроль займутся массово снявшимися с турнира биатлонистами

Вице-премьер России по спорту Дмитрий Чернышенко инициировал расследование ситуации с массовым снятием российских биатлонистов с турнира «Ижевская винтовка». Его слова приводит ТАСС.

Чернышенко поручил подключить сотрудников Генеральной прокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к проверке инцидента. Он добавил, что Россия будет отслеживать использование запрещенных препаратов и привлекать виновных к административной и уголовной ответственности.

4 января появилась информация о том, что 33 биатлониста-юниора, представлявшие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, причиной стали проблемы с бухгалтерией.

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