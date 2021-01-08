Критик российского спорта оценил массовое снятие местных биатлонистов с турнира

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, оценил массовое снятие российских биатлонистов с турнира «Ижевская винтовка». Его слова приводит Aftonbladet.

«Я потрясен. Тем более что речь идет о юниорах. Где проходит грань жестокого обращения с детьми?! Это опасная вещь. Очень грустно, что такое продолжается», — заявил Самуэльссон. Он выразил надежду, что в ближайшее время эти спортсмены будут протестированы, так как их массовое снятие вызывает много вопросов. Спортсмен добавил, что не доверяет соперникам из России, однако их неудовлетворительные результаты успокаивают его.

4 января появилась информация о том, что 33 биатлониста-юниора, представлявшие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства. По словам комментатора Дмитрия Губерниева, причиной стали проблемы с бухгалтерией.