Губерниев назвал причину массового снятия российских биатлонистов с турнира

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал причину массового снятия биатлонистов с турнира «Ижевская винтовка».

«Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная — бухгалтерия. Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку. Вот и все!» — написал Губерниев.

По словам комментатора, у каждого спортсмена есть индивидуальный план подготовки, который может быть скорректирован в любой момент. «Болезни, самочувствие, тактические нюансы, но по документам все должны пройти. Бухгалтерия и законы РФ! Все должны быть в итоговом протоколе соревнований! (...) Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) молчит? Ибо нету там допинга!» — добавил он.

4 января появилась информация о том, что 33 биатлониста-юниора, представлявшие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия на соревнования офицеров РУСАДА.

После случившегося Губерниев отказался «голословно обвинять спортсменов». Он указал на то, что решение сняться с турнира не обязательно связано с прибытием допинг-офицеров.