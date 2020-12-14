Губерниев пожевал варежку в прямом эфире

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пожевал свою варежку в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» после того, как женская сборная России по биатлону проиграла гонку на Кубке мира в Хохфильцене. Отрывок ролика доступен на YouTube.

«Не знаю, как перчатку глотать, уважаемые друзья. Наверное, достаточно сложно. Но пожевать ее, собственно говоря, я сумею», — сказал Губерниев перед тем, как положить варежку в рот.

В декабре российские спортсмены установили антирекорд: страна осталась без медалей 29 раз подряд. Накануне 30-й гонки ведущий дал прогноз, что сборная России все-таки попадет на пьедестал. В противном случае Губерниев пообещал съесть свою перчатку.

«Все делаем, чтобы российский биатлон был счастлив, чтобы мы все были живы-здоровы. Непростое очень испытание, но что-то мне подсказывает, что на нашей биатлонной улице будут еще праздники», — предрек комментатор, добавив, что продолжает верить в российских спортсменов.

В ноябре сообщалось, что у американского телеведущего Люка Брэднэма (Luke Bradnam) угнали машину на глазах у зрителей во время прямого эфира. Он заснял угонщика и побежал за своим автомобилем с камерой в руках.