У телеведущего угнали машину на глазах у зрителей во время прямого эфира

Австралийский ведущий прогноза погоды Люк Брэднэм (Luke Bradnam) заметил, что в его машину залез неизвестный, пока журналист заканчивал вещание в прямом эфире. Он заснял угонщика и на глазах у зрителей побежал за своим автомобилем с камерой в руках. Об этом сообщает Daily Mail.

Брэднэм включил камеру на смартфоне и с криком «моя машина» бросился к своему Ford Ranger, в котором уже сидел угонщик. Автомобиль двигался на задней передаче. Во время погони ведущий успел запечатлеть названного водителя: судя по всему, им оказался подросток, который чуть не задавил ведущего.

«Он мог сбить меня на моей же машине. Я мог умереть», — сказал потрясенный метеоролог своему оператору после инцидента. В итоге транспортное средство Брэднэма уехало, а на место угона вскоре прибыли полицейские.

По данным Daily Mail, правоохранительные органы уже задержали трех подозреваемых в угоне подростков в возрасте 14, 15 и 17 лет. Они были арестованы возле того места, где изначально находился автомобиль. Однако само транспортное средство до сих пор находится в розыске.