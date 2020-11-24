Ведущего ток-шоу обвинили в смерти гостя

Следователь Джейсон Пегг (Jason Pegg), устанавливающий обстоятельства неожиданной смерти Стива Даймонда (Steve Dymond), участника британского телешоу The Jeremy Kyle Show, обвинил в произошедшем телеведущего Джереми Кайла. Об этом сообщает The Mirror.

Тело Даймонда нашли спустя неделю после его участия в дневном ток-шоу Джереми Кайла, в котором разбираются семейные ссоры и споры. Ведущий издевался над гостем и назвал его патологическим лжецом после того, как тот провалил тест на детекторе лжи, чтобы доказать невиновность в изменах. Присутствующие в зале зрители поддержали автора программы и посмеялись над Даймондом. Через неделю после записи шоу Даймонд, предположительно, покончил с собой.

Пегг отметил, что ядовитые высказывания Кайла «могли стать причиной или поспособствовать смерти Стива». Он пришел к такому выводу после просмотра эпизода, который так и не вышел в эфир из-за кончины участника. Пегг предположил, что ведущий знал о клинической депрессии гостя, но продолжал издеваться над ним.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Вскоре после смерти Даймонда британская телекомпания ITV приостановила съемки и трансляцию шоу The Jeremy Kyle Show. Дневное ток-шоу транслировалось на ITV с 2005 года. Программа известна драками участников и грубым поведением Кайла с гостями. Американская версия этого шоу была запущена в 2011 году.