Губерниев прокомментировал массовое снятие российских биатлонистов с турнира

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на массовое снятие биатлонистов с турнира «Ижевская винтовка». Он отметил, что не обязательно причиной снятия спортсменов стало прибытие допинг офицеров. Свое мнение он озвучил в эфире «МАТЧ ТВ».

«Не будем голословно обвинять спортсменов. Могут быть и другие причины таким действиям. Все мы понимаем, что живем в "ковидное" время», — сказал он. Журналист также добавил, что намерен связаться с региональными федерациями, Союзом биатлонистов России (СБР) и Министерством спорта.

4 января стало известно, что с турнира снялись 33 юниора, представляющих Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область. Президент Союза биатлонистов Виктор Майгуров заявил, что инцидент не остался без внимания организации. Кроме того, его расследованием займется РУСАДА.