РУСАДА расследует снятие биатлонистов с турнира после прибытия допинг-офицеров

Директор по коммуникациям Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Мария Маркова прокомментировала массовый отказ биатлонистов от участия в турнире «Ижевская винтовка» после прибытия допинг-офицеров. Ее слова приводит «Весь спорт».

Маркова подтвердила, что организация проводила тестирование на соревнованиях. «Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся», — заявила она.

Директор по коммуникациям объяснила, что другие детали раскрыть не может, чтобы не помешать расследованию.

О том, что с турнира снялись 33 юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, сообщалось ранее 4 января. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что инцидент не остался без внимания организации.

При этом «Весь спорт» связывает снятие спортсменов с новостью о четырехлетней дисквалификации 20-летней биатлонистки Виктории Коноваловой, в допинг-пробе которой был обнаружен препарат, повышающий выносливость. О ее отстранении стало известно 30 декабря.

«Ижевская винтовка» — всероссийский турнир. В разные годы его победителями становились чемпионы мира Антон Шипулин и Екатерина Юрлова.