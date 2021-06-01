Россия
 
Последние новости
Бывший депутат Госдумы заявил в полицию о пропаже 180 миллионов долларов
На российском кладбище возвели позолоченный некрополь убитым в 90-х членам ОПГ
Азербайджан обвинил 14 армянских военнослужащих в терроризме
В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Мужчина женился на сестре внезапно умершей в тот же день невесты
Россиянам рассказали о бюджетных вариантах улететь в Сочи
Актер Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей
Ида Галич зареклась снова выходить замуж после развода
Бикини с увеличением груди для детей в популярном магазине разозлили родителей
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Сириусе» открыли новый спортивный корпус

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: sochisirius.ru

В образовательном центре федеральной территории «Сириус» открыли новый спортивный корпус. Об этом сообщает РИА Новости.

В комплекс входят два бассейна и две площадки для воркаута. Также для игровых видов спорта здесь построили площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, гандбола. Кроме того, здесь есть зоны для мини-футбола с искусственным травяным покрытием. Общая территория спортивного комплекса составляет более 10,7 тысячи квадратных метров.

«В "Сириусе" так правильно и так бережно относятся к самым высшим ценностям, которые есть у нас в нашем государстве, это к здоровью и развитию детей, и создают новые стандарты и новые возможности для того, чтобы как можно больше людей развивались, занимались спортом в этих уникальных условиях. Нельзя не сказать слова благодарности тем, кто приложил усилия, в том числе финансовые, чтобы открытие состоялось», — сказал на церемонии открытия заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Сообщается, что в здании будут доступны базы для тренировок юных спортсменов со всей страны. Так, например, здесь смогут тренироваться по интенсивным программам хоккеисты, фигуристы и шахматисты. Также здесь будут доступны образовательные модули по науке и искусству. На базе могут одновременно тренироваться 250 спортсменов.

Ранее руководитель фонда образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на встрече с президентом России Владимиром Путиным анонсировала открытие нового концертного зала на базе центра «Сириус». Ожидается, что зал будет построен к концу 2022 года.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин назначил врио главы сочинского «Сириуса»
Концертный зал мирового уровня в «Сириусе» объединит все виды искусства
«Сириус» открыл регистрацию на онлайн-этап всероссийской олимпиады школьников