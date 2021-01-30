Путин назначил врио главы сочинского «Сириуса»

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Столярова временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания в субботу, 30 января.

Столяров с 2019 года является гендиректором фонда «Инновационный научно-технологический Центр "Сириус"» (ИНТЦ). До этого, в апреле 2002-го, он работал в структурах дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы (Москомспорт), в 2006–2008 годах занимал должность и. о. зампредседателя московского комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации. Затем до назначения в фонд ИНТЦ работал зампрефекта Северного административного округа столицы.

9 декабря прошлого года Госдума в окончательном чтении утвердила проект закона о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. В документе описано, что на территории будут свои самостоятельные органы публичной власти (федеральные, региональные, а также органы местного самоуправления) с отдельными полномочиями.

«Сириус» — территория на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года. Затем на базе олимпийской инфраструктуры открыли образовательный центр «Сириус». Сегодня площадь городского округа «Сириус» составляет 1400 гектаров.

Региональные центры по модели «Сириуса» создаются в соответствии с поручением президента Путина органам исполнительной власти субъектов. Всего планируется возвести 85 центров до 2024 года.