Сочинский «Сириус» получит статус федеральной территории

В Госдуму внесут новый законопроект, описывающий статус федеральных территорий (ФТ). Согласно инициативе, первым подобным территориальным образованием станет расположенный на юге Краснодарского края городской округ «Сириус». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Новое территориальное образование будет отличаться устройством власти: часть региональных, федеральных и муниципальных полномочий будут осуществляться новым органом, часть которого будет назначать президент, а еще часть — будет избирать население. Федеральная территория «Сириус» будет обладать собственным бюджетом, не связанным с бюджетом Краснодарского края, а также получит в свое распоряжение размещенные в Имеретинской низменности объекты. Краевое законодательство будет действовать на федеральной территории лишь в той части, которая не упоминается в законе о «Сириусе», остальное будет регулироваться федеральным законодателем.

Как уточняет «Коммерсантъ», упомянутая инициатива предусматривает пятилетний срок для перехода на новый порядок. Одной из главных задач нового задач территориального образования станет отработка разнообразных технологий для их дальнейшего масштабирования там, где это будет применимо. Отмечается, что федеральную территорию планируется развивать в качестве современного города, научно-инновационного центра и туристического центра одновременно.

В сентябре сообщалось, что в Иркутской области по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева построят новый образовательный центр по модели центра «Сириус» в Сочи. Отмечалось, что региональные центры по модели «Сириуса» создаются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина органам исполнительной власти субъектов. Всего планируется возвести 85 центров до 2024 года.