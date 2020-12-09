Госдума утвердила закон о федеральной территории «Сириус»

Госдума в окончательном чтении утвердила проект закона о федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Его создание обусловлено новыми положениями Конституции, передает ТАСС.

В документе описано, что на территории будут свои самостоятельные органы публичной власти (федеральные, региональные, а также органы местного самоуправления) с отдельными полномочиями.

Совет федеральной территории «Сириус» будет представительным органом во главе с председателем, администрация под руководством главы — исполнительно-распорядительным.

При этом глава администрации будет входить в состав Совета федеральной территории по должности, но не сможет занимать должность председателя Совета. Полномочия же последнего могут быть досрочно прекращены решением Совета «в связи с утратой доверия президента Российской Федерации на основании его представления».

Совет федеральной территории будет формироваться на пять лет в составе 17 человек. Девять из них будут избираться, трое — назначаться президентом России, трое — правительством, один — губернатором Краснодарского края.

До 1 февраля 2021 года Владимир Путин назначит временно исполняющего обязанности главы федеральной территории. Он в свою очередь сформирует администрацию федеральной территории. Первые выборы членов Совета состоятся по плану не позднее 19 сентября 2021 года.

Собственный бюджет «Сириуса» начнут формировать с 2022 года — территория будет экономически самостоятельной со своим

имуществом и правами на него, переданными Россией, Краснодарским краем, городом Сочи, в отношении которых органы публичной власти федеральной территории «Сириус» осуществляют полномочия собственника.

Программу развития территории будут утверждать правительство страны по согласованию с органами публичной власти «Сириуса». Кроме того, кабмином могут быть установлены меры поддержки для работающих там. Например, субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам для создания и функционирования инфраструктуры.

«Сириус» — территория на черноморском побережье Сочи, где проходила зимняя Олимпиада 2014 года. Затем на базе олимпийской инфраструктуры открыли образовательный центр «Сириус». Сегодня площадь городского округа «Сириус» составляет 1400 гектаров.

Региональные центры по модели «Сириуса» создаются в соответствии с поручением президента России Владимира Путина органам исполнительной власти субъектов. Всего планируется возвести 85 центров до 2024 года.

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