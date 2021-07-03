Заслуженный футбольный тренер СССР высказался о Черчесове

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал свое отношение к тому, что тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не уходит сам в отставку. Он рассказал об этом «Известиям».

Журналист спросил у Бышовца, как он относится к тому, что Черчесов защищен крупным контрактом до конца чемпионата мира 2022 года.

«Я понимаю Черчесова. Но ведь наша команда не показала ничего на фоне большинства других сборных, которые сталкиваются с серьезными проблемами, как та же Дания в истории с Эриксеном. Но с достоинством побеждают и с достоинством проигрывают. Это самоотдача футболистов, организация игры той же Венгрии, Швейцарии, Чехии. Мы видим, что команды, уступая в классе и звездности фаворитам, за счет подготовки с первой до последней минуты создают напряженность и зрелищность», — пояснил Бышовец.

Тренер добавил, что вокруг футбола «невероятное засилье чиновников», не разбирающихся в предмете. Он также рассказал в ходе беседы, что бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко предлагал ему возглавить сборную «еще при Черчесове».

2 июля в Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны.

Ранее Черчесов прокомментировал неудачу сборной на Евро. Он подчеркнул, что не снимает с себя ответственности за итоговый результат. По его словам, команда была хорошо готова в функциональном плане.

Сборная России не сумела выйти из группы на чемпионате Европы. Отечественные футболисты разгромно уступили команде Дании в заключительном матче группового этапа и остались без плей-офф.

Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года.