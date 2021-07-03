Рогозин назвал Черчесова «златоустом» из-за объяснений за провал на Евро

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова «златоустом» после его объяснений за провал футболистов на чемпионате Европы. Соответствующий комментарий появился в его Telegram-канале.

Директор госкорпорации разместил в канале изображение с цитатой Черчесова: «Не согласен, что работа признана неудовлетворительной. Результат неудовлетворительный. А работу выполнили от и до». Публикацию Рогозин сопроводил ироничной подписью «златоуст».

Ранее Черчесов прокомментировал неудачу сборной на Евро. Он подчеркнул, что не снимает с себя ответственности за итоговый результат. Он отметил, что команда была хорошо готова в функциональном плане. «Возможно, сборной не хватило куража, эмоций. Игроки не смогли раскрепоститься и проявить себя в лучшем свете», — добавил специалист.

Сборная России не сумела выйти из группы на чемпионате Европы. Отечественные футболисты разгромно уступили команде Дании в заключительном матче группового этапа и остались без плей-офф.

Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года.