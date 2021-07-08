Черчесов отказался от неустойки

Станислав Черчесов отказался от выплаты ему неустойки после увольнения с поста главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

По информации источника, тренер отказался от денег, несмотря на то, что его контракт был рассчитан до 2022 года. Согласно условиям соглашения, он получал 2,5 миллиона евро в год.

Об увольнении Черчесова стало известно 8 июля. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом и занялись поисками кандидатов на замену.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.