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Гонщик Карякин призвал Черчесова и футболистов сборной отрабатывать зарплаты

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Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Российский гонщик, победитель ралли-марафона «Дакар» Сергей Карякин обратился к футболистам и тренеру национальной сборной, выступающим на чемпионате Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен рассказал, что прочитал в СМИ о том, что у наставника российской команды Станислава Черчесова одна из самых больших зарплат среди всех тренеров на Евро. «Считаю, что он должен отрабатывать ее на все 100 процентов. Как и футболисты, зарабатывающие очень хорошо», — добавил Карякин.

При этом гонщик отметил, что команда находится на турнире на верном пути. Он также добавил, что не сторонник красивого футбола при неудовлетворительном результате.

Перед стартом турнира в СМИ появилась информация о зарплатах главных тренеров команд-участниц турнира. Уточнялось, что Черчесов с зарплатой 2,5 миллиона евро в год занимает пятое место в рейтинге.

Сборная России после двух туров на групповом этапе Евро имеет в активе три очка. В последнем туре команда 21 июня встретится с Данией, для выхода в плей-офф ей может хватить ничьей.

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