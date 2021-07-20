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Онищенко высказался о наказании за призывы к отказу от вакцинации

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Врачей, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, надо наказывать, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру» вопрос об ответственности за призыв к отказу от прививки по немедицинским показаниям.

«Сегодня я уверен, и я уже неоднократно об этом говорил, что нужно привлекать моих коллег, которые, будучи врачами, призывают людей отказаться от вакцинации. Для простых людей любой врач — это врач. Редко кто разбирается, какой же он направленности: хирург, косметолог, отоларинголог или иммунолог», — сказал Онищенко.

Он заявил, что для таких случаев уже существует четкая и понятная статья, когда профессиональный человек публично дискредитирует государственную политику. «Наши ученые создали вакцины, государство наладило производство, зарегистрировало и в результате получило то, что их апологет, то есть врачи, публично дискредитируют эту работу, не имея никаких оснований», — пояснил депутат.

Он добавил, что, если у врача действительно есть какие-то данные, подтверждающие антипрививочную позицию, тогда он обязан предоставить ее профессиональному сообществу.

По словам Онищенко, тех, кто не имеет отношения к эпидемиологии, вирусологии или иммунологии, оснований для привлечения к ответственности нет. «Потому что спроси их, почему они что-то говорят, они сошлются на того же врача, который распространяет непрофессиональные, антигосударственные мысли», — сообщил он.

Ранее член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Он направил соответствующее письмо на имя министра юстиции Константина Чуйченко, в котором указал, что «часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин». Особо он отметил «обескураживающие» новости о медицинских работниках, которые воспроизводят подобные мифы. Все это привело к появлению черного рынка по продаже сертификатов о прививках.

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