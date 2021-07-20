Ведущий Первого канала объяснил низкий процент вакцинированных в России

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, доктор медицинских наук Андрей Продеус объяснил, с чем связан низкий процент вакцинированных от коронавируса в России. Подробный ответ специалиста был опубликован в Instagram.

Медик заявил, что по количеству привитых Россия занимает 111 место в мире. По словам Продеуса, граждане не спешат вакцинироваться несмотря на эффективность и доступность препаратов. Он напомнил, что пункты вакцинации можно встретить практически везде: в торговых центрах и даже в палатках.

Телеведущий связал низкий процент привитых в стране с нежеланием россиян нести ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих. «Надо понимать, что мы теперь живем с этой инфекцией, она рано или поздно придет в дом. Это логика и путь распространения инфекционных заболеваний, если мы их не останавливаем», — сказал Продеус.

Доктор медицинских наук призвал российских врачей вносить больший вклад в пропаганду здорового образа жизни, «правильного понимания вакцинации», ее «побочных или нежелательных эффектов». «Это должна быть организованная и продуманная работа не только врачей, но и СМИ и медийных персонажей», — добавил он.

Ранее ведущий программы «Жить здорово!» дал советы по подготовке к повторной вакцинации от коронавируса и перечислил ее возможные последствия.