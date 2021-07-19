Ведущий Первого канала рассказал о тестировании вакцины от коронавируса на детях

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале, педиатр-иммунолог Андрей Продеус в подробностях рассказал о тестировании вакцины от коронавируса на детях. Его слова передает радио «Говорит Москва».

Медик сообщил, что сейчас проходит первая часть третьей фазы испытаний препарата от COVID-19. По словам Продеуса, специалисты выясняют, какую дозу нужно вводить, чтобы у ребенка был иммунный ответ. Телеведущий подчеркнул, что дети находятся под «жестким контролем врачей».

«Потом на второй фазе будут исследовать уже большее количество добровольцев. Никто на 100 детях выводов делать не будет», — заверил педиатр. Когда исследования покажут свою эффективность, Минздрав объявит о допуске вакцины от коронавируса в гражданский оборот, пояснил врач.

Телеведущий напомнил, что сейчас в России активно распространяется более заразный «дельта»-штамм, который часто поражает молодых людей и детей. Поэтому Продеус призвал ускорить одобрение препарата для несовершеннолетних, уточнив, что скорость не должна вести к потере качества.

Ранее ведущий Первого канала дал советы по подготовке к повторной вакцинации от коронавируса. Также он рассказал, с какими последствиями россияне могут столкнуться после процедуры.