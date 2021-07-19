Ведущий Первого канала дал советы по подготовке к повторной вакцинации

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал, как подготовиться к повторной вакцинации от коронавируса. Его советы публикует радио Sputnik.

По словам Продеуса, россиянам не нужно сдавать какие-то специальные анализы и проходить серьезные обследования перед повторной прививкой, достаточно обычной диспансеризации. Если у человека есть какие-то хронические заболевания, то перед прививкой ему нужно посетить лечащего врача для консультации.

Специалист заявил, что правила подготовки к ревакцинации от коронавируса ничем не отличаются от тех, которые относятся к любой другой прививке. До и после процедуры не следует употреблять алкоголь, так как он отрицательно влияет на работу иммунных клеток. «А вакцинация как раз направлена на то, чтобы научить иммунные клетки отвечать на инфекцию», — пояснил Продеус.

Врач-иммунолог напомнил, что в течение трех дней после прививки стоит избегать любых физических нагрузок и посещения сауны. Телеведущий предостерег и тех, кто любит купаться в водоемах летом: длительное купание относится к тяжелым физическим нагрузкам.

После прививки человек может испытывать головную боль, слабость, недомогание, добавил Продеус. Кроме того, может подняться температура. «Если температура поднимается выше 38 градусов, рекомендуется принять жаропонижающее. Если такое состояние продолжается в течение трех дней и более, нужно обязательно обратиться к врачу», — сказал он.

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