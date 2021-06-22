Малышева предупредила о риске рака из-за популярного способа маникюра

Телеведущая и врач Елена Малышева предупредила о риске развития рака из-за покрытия ногтей гель-лаками. В программе «Жить здорово!» она объяснила, что меланома может возникнуть из-за ламп для маникюра. Выпуск опубликован на YouTube.

Малышева и ее соведущие, педиатр Андрей Продеус и невролог Дмитрий Шубин, отметили, что риск возникновения онкологии увеличивается из-за ультрафиолетового излучения ногтевых ламп. По словам врачей, ультрафиолет провоцирует развитие раковых клеток.

Шубин объяснил, что лампы, которые используются для популярного способа маникюра, могут иметь разную силу ультрафиолетового излучения, поэтому вероятность возникновения заболевания варьируется. Риск появления меланомы полностью сопряжен со временем и жесткостью излучения.

Врачи продемонстрировали способ защиты от воздействия ультрафиолета: по их словам, перчатки без пальцев позволят обезопаситься от потенциального недуга, потому что большая часть кожных покровов будет закрыта от опасного излучения. Также Малышева предупредила о необходимости регулярного осмотра ногтевой пластины после снятия гель-лака.

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