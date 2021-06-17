Малышева назвала крайне полезный для мужского здоровья продукт

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о пользе горчицы для мужского здоровья. Она назвала необычные свойства приправы в эфире программы «Здорово жить!». Выпуск доступен на сайте Первого канала.

По словам Малышевой, горчицу любят мужчины с высоким уровнем тестостерона. Кроме того, растение содержит большое количество крайне полезных веществ под названием изотиоцианаты — эти органические соединения подавляют рост опухолевых клеток.

«Горчица, содержащая эти вещества, абсолютно точно помогает выделяться окиси азота внутреннему слою наших сосудов, а это всегда приводит к расширению, к вазодилитации», — добавил соведущий Малышевой, врач-невролог Дмитрий Шубин. На примере надувного человечка медики продемонстрировали, как состояние сосудов влияет на мужскую потенцию. Ведущие показали, что при расширении кукла надувается и стоит перпендикулярно полу, однако при сужении сосудов она сдувается и падает на пол.

«Сосудорасширяющий эффект — это очень важный эффект в принципе, потому что он снижает давление и сохраняет мужчинам жизнь. То есть не только в постели с ним будет хорошо, но и жизнь будет долгой», — заметила Малышева.

Врачи посоветовали покупать «ядреную» горчицу в стеклянной таре. Хранить ее следует вдали от света (например, в холодильнике) и с плотно закрытой крышкой.