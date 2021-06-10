Диетолог назвала идеальное время для кофе

Врач-диетолог Маргарита Королева назвала идеальное время, чтобы пить кофе. Этот напиток нельзя употреблять сразу перед едой или после нее, передает радио Sputnik.

Диетолог объяснила, что утренний кофе — это плохая привычка, поскольку напиток не позволяет усвоиться полезным веществам, которые поступают в организм вместе с пищей. Например, ухудшается процесс усвоения железа, цинка, магния и кальция. «Эти минералы — основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья», — подчеркнула Королева.

По мнению специалиста, кофе лучше всего пить между основными приемами пищи. Такой подход поможет сохранить не только полезные свойства самого напитка, но и минеральный баланс в организме. Кофе следует использовать как некий ритуал: минимум за полчаса до еды или спустя час после еды, заключила диетолог.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала пользу холодного кофе в жару. В таком напитке содержатся полифенолы — соединения, которые не дают клеткам крови слипаться и предотвращают образование тромбов.