Диетолог рассказала об опасности остывшего кофе

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала об опасности остывшего кофе. Об этом она заявила в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснила, что при добавлении молока или сливок в напиток риск размножения в нем микроорганизмов значительно увеличивается, так как влага является самой оптимальной средой для их развития. Она советует обязательно выпивать такой кофе в течение часа. При этом Дианова отметила, что с обычным черным кофе за пару часов ничего не произойдет, но все же посоветовала убирать его в холодильник.

Гастроэнтеролог также напомнила, что только свежесваренный кофе оказывает на человека определенное психологическое воздействие благодаря своему вкусу и аромату, а уже остывший напиток не обладает подобным «будоражащим эффектом».

Ранее ученые Университета Южной Австралии выяснили, что частое употребление кофе (шесть чашек или больше в день) увеличивает содержание липидов в крови, что значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.