Ведущий Первого канала назвал самые вредные для детей напитки

Врач и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канал Андрей Продеус перечислил самые полезные и вредные для детей напитки. В посте в Instagram доктор объяснил, что родители часто формируют у детей неправильные пищевые привычки, поэтому начинать заботиться о том, чем ребенок утоляет жажду, необходимо с детства.

Продеус отметил, что с самого раннего возраста нужно приучать детей пить простую воду. «Подслащивать ее, чтобы она стала "вкуснее" и привлекательнее для ребенка, не нужно! Так формируется совсем не нужная привычка к сладким напиткам, ведь избыток сахара просто-напросто вреден», — предупредил доктор.

В список вредных напитков он включил газированные сладкие лимонады и пакетированные соки с высоким содержанием сахара. По словам Продеуса, они не утоляют жажду, но зато перегружают поджелудочную железу, провоцируют развитие кариеса и негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Врач порекомендовал сократить количество таких напитков в рационе ребенка, а детям до трех лет не давать их вообще.

Доктор также подчеркнул, что черный и зеленый чай содержат вещества, возбуждающие нервную систему. «Ребенку старше трех лет можно приготовить такой чай, но только некрепкий, и пить его надо в первой половине дня», — предупредил специалист.

В список полезных напитков, помимо воды, он включил ягодные морсы и домашние компоты из фруктов и сухофруктов. Продеус отметил, что в них не следует добавлять сахар. Эти напитки, по его словам, можно давать детям после полугода.

Постепенно, по мнению медика, можно добавлять в детский рацион натуральные соки, для начала их можно разбавлять водой. Детям старше года можно давать травяной чай (при условии, что у ребенка нет аллергии на его компоненты), а детям старше двух-трех лет — какао. При этом доктор уточнил, что вместо последнего можно готовить теплый напиток на основе цикория с молоком.

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