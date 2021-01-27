Врач назвал необходимые каждому взрослому прививки

Один из ведущих программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал необходимые каждому взрослому прививки. Их перечень он озвучил в Instagram.

Первой стала прививка от клещевого энцефалита. По словам Продеуса, формально она не входит в федеральный список прививок, однако большинство людей, которые живут на территориях, где обитает клещ-переносчик, ее делает.

«К сожалению, лекарства или специфического лечения этой болезни нет. И если вас или вашего ребенка укусил клещ и заразил вас вирусом клещевого энцефалита, то надо надеяться только на ваш иммунитет и ваш организм», — объяснил медик важность прививки. Он добавил, что до трети пациентов, столкнувшихся с клещевым энцефалитом, имеют очень тяжелые последствия после болезни: часть из них погибает, а некоторые становятся инвалидами.

Доктор также включил в список прививку от бешенства. По его словам, эта болезнь может приводить к смертельным случаям, однако возникают они только у непривитых людей. «Это болезнь неизлечимая. Все, кто заболевает этой болезнью и не имеет иммунитета или не делает пассивную иммунизацию, погибают», — объяснил Продеус.

Несмотря на то что большинство современных взрослых в детстве прививались от «стандартных инфекций», вакцинация защищает не навсегда, напомнил врач. «С течением времени память наших иммунных клеток ослабевает, напряженность иммунитета, то есть способность иммунитета противостоять инфекции, ухудшается, и, соответственно, через некоторое время требуется ревакцинация», — подчеркнул доктор. К прививкам, которые взрослым необходимо повторять, он отнес прививки от столбняка и от коклюша. Говоря о последней болезни, он уточнил, что она опасна для детей в первые месяцы жизни: поэтому все члены семьи, в которой ожидают ребенка, должны быть привиты.

Ранее Продеус обнаружил опасное последствие самоизоляции. По мнению врача, из-за нее многие люди набрали лишний вес. Он также отметил, что лишний вес увеличивает риск множества заболеваний.