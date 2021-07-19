Ученый сравнил смертность от коронавируса среди непривитых и вакцинированных

Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов сравнил смертность от коронавируса среди непривитых и вакцинированных. Об этом пишут «Известия».

Он отметил, что люди ждут подвоха от вакцины, опасаясь побочных эффектов и отсроченных последствий, в то время как от COVID-19 умирает 4 процента заболевших. При условии хронических заболеваний эта цифра возрастает в 2-3 раза. Ученый напомнил, что от «Спутника V» никто не умер, это подтверждается результатами в тех странах, где он применяется.

«По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить, например, с дифтерией. А насчет того, зачем ему убивать — не приписывайте ему разум. Ему не надо никого убивать, просто у части людей есть либо серьезные заболевания, либо особенности иммунитета, из-за которых они от этой инфекции умирают», — подчеркнул Нетесов.

Он также пояснил, почему пока не появился препарат прямого действия на коронавирус. По его словам, для разработок и проверки лекарств необходимы годы. Вирусолог заключил, что после пандемии у людей пропадет легкомысленное отношение к инфекциям и вакцинам.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма коронавируса «дельта плюс». К его особенностям ученый отнес высокую заразность и сложность в лечении. По словам специалиста, «эпидемический потенциал» этой мутации коронавируса неизвестен, кроме того, количество случаев заражения им в мире невелико. За поведением штамма необходимо следить, заключил ученый.

