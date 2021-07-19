Названо условие для формирования коллективного иммунитета к штамму «дельта»

Вирусолог Нетесов заявил, что для иммунитета к «дельте» нужно привить 80 процентов россиян

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» назвал условие для формирования коллективного иммунитета к штамму «дельта» у россиян.

«Для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта "дельта" надо привить больше 80 процентов населения», — заявил эксперт. При этом он отметил, что на данный момент в России вакцинированы одним компонентом чуть больше 20 процентов.

Также Нетесов подчеркнул, что на данный момент уже есть опубликованные оценки зарубежных вакцин против варианта «дельта». «Здесь сомнений никаких нет: вакцинироваться надо и как можно быстрее. Скорость вакцинации населения очень важна», — сказал он.

По его мнению, также стоит внедрить тестирование на антитела к разным белкам вируса, и в первую очередь вакцинировать тех, кто вообще не имеет антител. Так можно ускорить процесс создания коллективного иммунитета и сэкономить вакцины.

Ранее директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян сообщил, что коллективный иммунитет в России, по предварительным данным, достиг порядка 60 процентов. В то же время эпидемиолог считает, что в России необходимо дойти до уровня в 90 процентов.