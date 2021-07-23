В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для части граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно заявлению пресс-службы, главный санитарный врач по Красноярскому краю подписал постановление о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Обязательной вакцинации подлежат работники здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы, транспорта и сферы обслуживания. Также привиться будет необходимо служащим, сотрудникам в сфере услуг и ряду других категорий населения.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников сферы услуг и торговли, а также для госслужащих. Первой такую меру ввела Москва. Вслед за столицей такое же решение приняли власти Подмосковья, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.