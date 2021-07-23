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Мурашко заявил об отсутствии повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей в России нет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на мероприятии «Разберемся в вакцинах вместе», организованной российским обществом «Знание», передает ТАСС.

Глава ведомства также отметил, что в стране не планируют вводить обязательную вакцинацию детей для допуска к учебе.

В начале июля в Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Уточнялось, что они проводятся на базе двух детских поликлиник совместно с Центром имени Гамалеи. В исследовании принимают участие 100 добровольцев.

Ранее Мурашко сообщил, что все российские вакцины от коронавируса подходят для повторной вакцинации.

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