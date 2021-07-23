Сотрудники российской больницы уничтожали вакцину от коронавируса

В Брянской области три сотрудника больницы уничтожали вакцину от коронавируса вместо того, чтобы делать уколы пациентам. Об этом со ссылкой на региональное управление следственного комитета сообщает РИА Новости.

Работники Сельцовской горбольницы получали деньги за то, что вносили в единую систему о вакцинации населения данные о том, что якобы прививали людей, а сами утилизировали препарат, не использовав по назначению. Организацией лжепрививок занимались старшая медсестра, программист и оператор ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машин).

Все это происходило в период с мая по июль 2021 года. Недостоверная вакцинация была проведена нескольким десяткам местных жителей.

По данным агентства, в рамках расследования работникам российского медучреждения назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде. В содеянном они сознались и раскаялись.

Ранее стало известно, что в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса, побоявшись рассказать об отсутствии препарата. Уточнялось, что работницу после случившегося уволят.

