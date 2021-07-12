Власти Калужской области объяснили подмену вакцины от коронавируса на физраствор

Власти Калужской области объяснили подмену вакцины от COVID-19 на физраствор. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает РБК в своем Telegram-канале.

В результате проверки выяснилось, что медицинская сестра прививочной бригады разбила три ампулы вакцины. Поэтому 26 июня россиянам, пришедшим сделать прививку вторым компонентом прививки, медик ввела физраствор.

«После выявления факта подлога вакцинация [пациентов] вторым компонентом была произведена в тот же день», — отреагировали в пресс-службе. В результате проверки уволили врача, в смену которого пациенту вместо второго компонента вакцины вкололи физраствор, медсестру также уволят после возвращения из отпуска.

Ранее сообщалось, что в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса, компенсируя нехватку препарата. Семейная пара прививалась вакциной «КовиВак», на которую в России повышен спрос. Однако медсестра побоялась сказать об этом пациентам, так как мужчина, которому делали прививку, был сыном хирурга. Позже пациентам отдали второй компонент, который был предназначен для заместителя главного врача и старшей медсестры.