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Росздравнадзор проверит скандал с подменой вакцины от COVID-19 на воду

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Росздравнадзор проверит скандал с подменой вакцины от COVID-19 на воду в Калужской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области проведет проверку по факту нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Поводом к организации надзорных мероприятий послужили публикации в СМИ, в которых утверждается, что медсестра медицинского учреждения вколола пациенту воду вместо вакцины против коронавирусной инфекции», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что россиянам, которым вкололи физраствор вместо вакцины от COVID-19 в Калужской области, отдали второй компонент.

8 июля сообщалось, что в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса, компенсируя нехватку препарата. По словам главы региона Владислава Шапши, в настоящее время россиянка находится в отпуске. Губернатор отметил, что она «вряд ли из него выйдет». Он обратил внимание медиков, что пациенты должны видеть, что им колют.

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