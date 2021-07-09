Росздравнадзор проверит скандал с подменой вакцины от COVID-19 на воду в Калужской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Калужской области проведет проверку по факту нарушения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи. Поводом к организации надзорных мероприятий послужили публикации в СМИ, в которых утверждается, что медсестра медицинского учреждения вколола пациенту воду вместо вакцины против коронавирусной инфекции», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что россиянам, которым вкололи физраствор вместо вакцины от COVID-19 в Калужской области, отдали второй компонент.

8 июля сообщалось, что в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса, компенсируя нехватку препарата. По словам главы региона Владислава Шапши, в настоящее время россиянка находится в отпуске. Губернатор отметил, что она «вряд ли из него выйдет». Он обратил внимание медиков, что пациенты должны видеть, что им колют.

