Появились подробности скандала с подменой вакцины от COVID-19 на физраствор

Россиянам, которым вкололи физраствор вместо вакцины от COVID-19 в Калужской области, отдали второй компонент. Стало известно, что он был предназначен для заместителя главного врача и старшей медсестры. Подробности скандала появились в Telegram-канале издания Baza.

Семейная пара прививалась вакциной «КовиВак», которая, как известно, быстро заканчивается. Однако медсестра боялась сказать об этом пациентам, ведь мужчина, который делал прививку, является сыном хирурга.

Конфликт попробовал уладить главный врач. Он отдал россиянам второй компонент, отложенный для старшей медсестры и заместителя главврача. Разбираться в этой ситуации пришел и отец «вакцинированного », но оказалось поздно — женщина ушла в отпуск.

Ранее глава региона Владислав Шапша рассказал, что после инцидента россиянка «вряд ли выйдет» из отпуска. Он обратил внимание медиков, что пациенты должны видеть, что им колют. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, заключил губернатор.