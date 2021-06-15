Мир
 
Последние новости
Пушков ответил на комментарий НАТО о недружественных России странах
В США оценили вероятность провала переговоров между Путиным и Байденом
Вильфанд назвал сроки начала купания в Москве-реке 
На Украине решили обложить крымчан налогами
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
Зеленский оценил позицию НАТО насчет членства Украины
Две школьницы осквернили мемориал сбитого Турцией российского летчика
У пчел обнаружили способность клонировать себя
Российский таксист предложил 13-летней девочке покататься и выпить пиво
Новости партнеров
Прослушать новость

Сотням жителей Нью-Йорка вкололи просроченную вакцину от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Нью-Йорке нескольким сотням жителей вкололи просроченную вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом пишет New York Post.

Электронные письма с сообщением об инциденте 899 пациентам направил оператор пункта вакцинации на Таймс-сквер Дэвид Савицкий. По его информации, после вакцинации было установлено, что препарат хранился в морозильной камере дольше положенного до его введения времени.

Специалист заверил, что произошедшее не должно привести к негативным последствиям для здоровья людей. Савицкий также рекомендовал нью-йоркцам, получившим просроченный препарат, вакцинироваться повторно.

Ранее стало известно о возможном браке примерно 70 миллионов доз вакцины от коронавируса Janssen производства американской компании Johnson & Johnson, качество которой проверяет Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Речь идет о вакцине, произведенной на заводе Emergent BioSolutions в городе Балтимор, штат Мэриленд.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Defective COVID shots given at Times Square vaccination site
В США закрылись два центра вакцинации Johnson & Johnson из-за побочных эффектов
В Белом доме оценили ущерб от порчи многомиллионной партии вакцин от COVID-19
Испортивший вакцины от коронавируса сторонник теорий заговора признал вину