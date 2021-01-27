Испортивший вакцины от коронавируса сторонник теорий заговора признал вину

Испортивший вакцины от коронавируса работник американского медицинского центра признал вину. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

Сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально извлек из холодильника примерно 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения. Позже испорченную вакцину получили 57 пациентов данной клиники.

Теперь Стивену Бранденбургу грозит до десяти лет тюремного заключения. Преступник признал, что скептически относится к вакцинам в целом и к препарату Moderna в частности. По словам представителей правоохранительных органов, мужчина является «сторонником теорий заговора», согласно которой вакцина не безопасна для людей и может навредить человеческой ДНК.

Сначала фармацевт утверждал, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно, когда доставал другие лекарственные препараты. Позже он сообщил, что испортил препарат намеренно и делал это неоднократно.