Уборщик нечаянно уничтожил почти две тысячи доз вакцины в США

Почти две тысячи доз вакцины против коронавируса компании Moderna были уничтожены в США из-за ошибки уборщика. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в Бостоне. Сообщается, что уборщик нечаянно отключил холодильник от сети во время уборки. При этом сообщается, что холодильник находился в безопасном месте и на нем была установлена сигнализация, которая по какой-то причине не сработала. Из-за перепада температур 1,9 тысячи доз препарата пришли в негодность.

Телеканал отмечает, что вакцина Moderna должна храниться в замороженном виде или в холодильнике при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что работник медицинского центра в США специально испортил более пяти сотен доз вакцины от коронавируса Moderna. Он достал из холодильника 57 упаковок с вакциной и оставил их в заведомо неподходящих условиях. Медикамент пришлось выбросить.