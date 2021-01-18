В Калифорнии захотели отказаться от поставки вакцины Moderna из-за аллергии

Главный эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан выпустила рекомендацию, в которой предложила временно отказаться от использования вакцины от коронавируса фирмы Moderna из-за повышенной вероятности аллергии от препарата в одной из поставок.

«Более высокое, чем обычно, число возможных аллергических реакций зафиксировано от конкретной партии вакцины Moderna в одной из клиник вакцинации. Медицинского обслуживания потребовали в течение 24 часов менее 10 пациентов», — заявила Пан.

Заявление было выпущено, поскольку медик захотела донести до всех распространяющих прививку учреждений: препарат из этой поставки не стоит использовать, пока расследование особенностей его работы не завершится. Сообщается, что в этой партии было более 330 тысяч доз, распределенных между 287 пунктами вакцинации.

Острую аллергию на вакцину фирмы Moderna впервые выявили в США в конце декабря 2020-го. Ее признали единичным случаем.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и еще одна, разработанная Moderna. Также британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических исследований комбинации своей вакцины AZD1222.