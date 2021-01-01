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В США арестовали испортившего сотни доз вакцины сотрудника медицинского центра

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Фото: Pixabay

Полиция американского штата Висконсин арестовала работника медицинского центра в США , который умышленно испортил партию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал WBAY.

Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально извлек из холодильника примерно 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат станет неэффективным.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинули медику обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материальном ущербе, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей. Отмечается, что своими действиям фармацевт нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысяч долларов.

Сначала фармацевт утверждал, что оставил вакцину вне холодильной камеры случайно, когда доставал другие лекарственные препараты. Позже он сообщил, что испортил препарат намеренно и делал это неоднократно.

Ранее сообщалось, что работник медицинского центра в США специально испортил более пяти сотен доз вакцины от коронавируса производства компании Moderna. На прошлой неделе он достал из холодильника 57 упаковок с вакциной и оставил их в заведомо неподходящих условиях. Медикамент пришлось выбросить.

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