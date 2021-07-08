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Российская медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса, компенсируя нехватку препарата. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам главы региона Владислава Шапши, в настоящее время россиянка находится в отпуске. Губернатор отметил, что она «вряд ли из него выйдет».

«Действительно, медсестра по одной ей ведомой причине приняла такое решение — сделать инъекцию физраствора. Инцидент был исчерпан в тот же день — нашли вакцину и вторым компонентом укололи этих пациентов», — рассказал он.

Шапша обратил внимание медиков, что пациенты должны видеть, что им колют. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, заключил глава региона.

Ранее в Калининграде задержали россиянку за продажу поддельных COVID-сертификатов. Неиспользуемые вакцины от коронавируса она сливала в канализацию. По информации правоохранителей, ее услугами воспользовались свыше 20 человек.

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