Минздрав одобрил исследование комбинации вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca

Минздрав России одобрил исследование комбинации вакцин против коронавируса российского препарата «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи и вакцины британо-шведской компании и Оксфордского университета AstraZeneca. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Цель совместного исследования

В реестре министерства уточняется, что цель совместного клинического исследования заключается в изучении безопасности и иммуногенности комбинации препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых.

Цель клинического исследования: изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых Минздрав России о цели испытания комбинированной вакцины

Сроки и место проведения клинических испытаний

По информации ТАСС, исследования будут проводиться до 2 марта 2022 года, в них примут участие 150 пациентов. Препарат будет вводится внутримышечно.

Отмечается, что первую и вторую фазы исследования предполагается проводить в пяти медицинских организациях, в том числе в Научно-исследовательском институте гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова и ГК «Медси».

Реакция РФПИ на одобрение испытаний Минздравом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал одобрение Минздравом России проведения клинических испытаний комбинированной вакцины AstraZeneca и «Спутник V» в официальном заявлении.

РФПИ приветствует одобрение Минздравом РФ проведение совместных клинических исследований по комбинированному применению первого компонента вакцины «Спутник V» и вакцины производства компании AstraZeneca на территории России Российский фонд прямых инвестиций

Из письма следует, что РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин и проведению совместных исследований комбинации «Спутника Лайт» с другими препаратами.

В ведомстве также пояснили, что отечественная вакцина может использоваться в сочетании с другими вакцинными препаратами для повышения их эффективности, в том числе против новых штаммов, появляющихся в результате мутации вируса.

Кому подойдет одна прививка «Спутник Лайт»

Первые серии четвертой российской вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот 26 июня. В отличие от двухкомпонентной вакцины «Спутник V» «Спутник Лайт» содержит только один компонент, созданный на основе аденовируса 26-го типа.

Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что на данный момент препарат разрешен к использованию только для граждан до 60 лет. Он также добавил, что данная однокомпонентная вакцина будет применяться в основном для вакцинации уже переболевших граждан.

Она идет однокомпонентная... Мы считаем, что для определенных категорий населения также будем использовать. Она разрешена для использования только до 60 лет Глава Минздрава Михаил Мурашко об однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт»

Комбинация «Спутник V» и AstraZeneca

В феврале сообщалось, что в России начались испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» с препаратом компании AstraZeneca. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что оба вещества создавались на схожих технологических платформах и теоретически могут создавать более продолжительный иммунный ответ.

Клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина, совершенно очевидно, будет защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а по крайней мере на два года Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург об эффективности гибридной вакцины

По словам специалиста, комбинация препаратов создает более продолжительную защиту от коронавируса.